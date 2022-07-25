Лондон, , 14:02 — REGNUM У людей, которые часто ложатся вздремнуть днем, выше вероятность гипертонии и инсульта, показало новое масштабное исследование, результаты которого опубликованы 25 июля в журнале Американской кардиологической ассоциации, как передает CNN.

Усталость

У любителей дневного сна на 12% чаще развивается высокое давление и на 24% чаще случается инсульт по сравнению с теми, у кого нет такой привычки.

По данным исследования, у людей моложе 60 лет, которые почти каждый день ложатся вздремнуть в течение дня, риск развития высокого давления возрастает на 20% по сравнению с людьми, которые не делают этого никогда или делают редко.

«Это может быть связано с тем, что, хотя сам по себе дневной сон не вреден, многие люди, имеющие такую привычку, делают это из-за того, что не высыпаются ночью. Плохой ночной сон связан с ухудшением здоровья, и короткого дневного отдыха недостаточно, чтобы его компенсировать», — объяснил клинический психолог Майкл Гранднер, руководитель клиники сна в университетском медицинском центре в Тусоне.

Вероятность развития заболеваний остается повышенной, даже если исключить из результатов обследуемых с высоким риском развития гипертонии, таких как люди с диабетом 2 типа, уже имеющейся гипертонией, высоким уровнем холестерина, нарушениями сна и работающие в ночную смену.

«Полученные результаты свидетельствуют о том, что дневной сон повышает частоту развития гипертонии и инсульта даже после корректировки многих переменных с установленным с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта», — сказала доктор Филлис Зи, директор Центра циркадной медицины и медицины сна при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

В исследовании использовалась информация о 360 000 участников, предоставивших свои данные в UK Biobank — крупную биомедицинскую базу данных в Великобритании.

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