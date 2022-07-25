Взрыв миномётного снаряда в Афганистане унёс жизни двоих детей
Таринкот, Афганистан, 25 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган двое детей погибли в результате взрыва миномётного снаряда. Об этом 25 июля сообщает газета «8 Собх».
U.S. Navy
Взрыв
Ага Вали Курейши, представитель штаб-квартиры полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Урузгане, заявил, что инцидент произошёл в кишлаке Шишпар уезда Хаз-Урузган.
Взрывы миномётных снарядов в различных провинциях часто приводят к жертвам.