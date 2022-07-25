София, 25 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии стартовала масштабная акция по бесплатной выдаче местным жителям и гостям города минеральной воды. Об этом 25 июля сообщает БНР.

74.mchs.gov.ru Жара

Указанная бутилированная вода будет распространяться в специальных пунктах первой медицинской помощи. Средства на осуществление программы выделены из городского бюджета, а также из благотворительных фондов.

Согласно официальной информации, нововведение связано с небывало жаркой погодой установившейся в центральной и западной частях Болгарии.

По некоторым данным, из-за жары в регионе скончались десятки человек.