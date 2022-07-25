Самара, , 14:05 — REGNUM Памятник советскому разведчику Вильяму Фишеру, который вошел в историю под псевдонимом Рудольф Абель, торжественно открыли в Самаре. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба городской администрации.

Советские разведчики у Ясной Поляны. Декабрь 1941

Сообщается, что памятник установили в безымянном сквере, прилегающем к дому № 62 по улице Красноармейская.

«Мы гордимся тем, что теперь в Самаре есть еще одно место памяти, связанное с именем Вильяма Фишера — Рудольфа Абеля. От всей души благодарю Российское военно-историческое общество за изготовление памятника и вклад в сохранение истории нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы жители и гости нашего города, останавливаясь здесь, обращались к истории Самары, узнавали о том, какие удивительные люди связывали с ней свою судьбу», — приводит пресс-служба слова главы Самары Елены Лапушкиной.

Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны Фишер (с 1941 по 1943 год) проживал в городе Куйбышеве, преподавал в разведшколе, готовил радистов для заброски в немецкий тыл, кроме этого он принимал участие в радиоиграх советской разведки.