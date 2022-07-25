Ярославль, , 14:02 — REGNUM В Ярославле ремонт проспекта Толбухина должен быть завершён к 1 августа. Об этом рассказал исполнительный директор фирмы-подрядчика «Рыбинское УМСР» Глеб Масленцев.

Ремонт на проспекте Толбухина в Ярославле yarnews.net

Ремонт на проспекте начался ещё в мае 2022 года. Контракт, стоимостью в 273,4 миллиона рублей, подразумевал проведение работ по всей протяжённости дороги — от проспекта Октября до Большой Фёдоровской. Большая часть работ уже выполнена подрядчиком, а о планируемом сроке сдачи сообщил представитель «РУМСР» в социальных сетях.

«Объект в работе, работы по благоустройству продолжаются. Завершатся к 1 августа», — рассказал Глеб Масленцев.

Напомним, также фирма занимается ремонтом улицы Первомайской и Волжской набережной. Работы должны завершиться к 20 августа.

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