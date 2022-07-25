Москва, 25 июля 2022, 14:00 — REGNUM Футбольные стадионы, на которых будет использоваться «паспорт болельщика» (Fan ID), прошли необходимое тестирование. Об этом 25 июля сообщил журналистам первый заместитель министр спорта РФ Азат Кадыров.

Fan-id
Fan-id
Minsvyaz.ru

«Все стадионы прошли тестирование, мы подтверждаем их готовность», — сказал Кадыров.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. «Паспорт болельщика» будет использоваться на матчах чемпионата России по футболу. Болельщики многих клубов заявили о бойкоте игр.

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