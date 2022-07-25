Москва, , 14:00 — REGNUM Футбольные стадионы, на которых будет использоваться «паспорт болельщика» (Fan ID), прошли необходимое тестирование. Об этом 25 июля сообщил журналистам первый заместитель министр спорта РФ Азат Кадыров.

«Все стадионы прошли тестирование, мы подтверждаем их готовность», — сказал Кадыров.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. «Паспорт болельщика» будет использоваться на матчах чемпионата России по футболу. Болельщики многих клубов заявили о бойкоте игр.

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