Москва, 25 июля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Футбольные стадионы, на которых будет использоваться «паспорт болельщика» (Fan ID), прошли необходимое тестирование. Об этом 25 июля сообщил журналистам первый заместитель министр спорта РФ Азат Кадыров.

Minsvyaz.ru Fan-id

«Все стадионы прошли тестирование, мы подтверждаем их готовность», — сказал Кадыров.

Напомним, закон о введении Fan ID вступил в силу 1 июня. «Паспорт болельщика» будет использоваться на матчах чемпионата России по футболу. Болельщики многих клубов заявили о бойкоте игр.