Москва, 25 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий увеличить с 20% до 25% суммы отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта внесен в Госдуму членами комитета по физической культуре и спорту во главе сДмитрием Свищевым (ЛДПР), передает корреспондентИА REGNUM25 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что оставшиеся средства будут, как и сейчас направляться на развитие профессионального спорта, но в новых поправках, предлагается еще направлять отчисления от азартных игр на финансирование мероприятий, предусмотренных программами развития соответствующих видов спорта. Распределение денег по программам будет разрабатываться общероссийской спортивной федерацией и утверждаться Минспорта.

По словам Свищева, нынешний принцип распределения средств не учитывает особенности каждого вида спорта. К примеру, в самолетном, вертолетном и воздухоплавательном спорте из-за рисков для жизни и здоровья нет мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а в бадминтоне, гимнастике, фигурном катании и плавании не предусмотрены целевые отчисления на профессиональный спорт, пояснил депутат.

«У каждой федерации есть свои проблемы и болевые точки, которые они бы могли решить за счет отчислений от азартных игр. В нашем законопроекте мы предлагаем такую возможность: поправки помогут развивать и детско-юношеский спорт, и массовый, и профессиональный, и студенческий — то сеть финансировать самые актуальные направления для каждого вида спорта», — сказал парламентарий журналистам, комментируя законопроект.