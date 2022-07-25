Волгоград, 25 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На шестерых школьников напали двое вооружённых битой мужчин в Красноармейском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В полицию обратились родители детей. По их словам, 23 июля приятели спрятались от дождя в заброшенном здании по улице Николаевской. К подросткам подошли двое мужчин с битой и под угрозами забрали мобильные телефоны.

По подозрению в разбойном нападении задержаны ранее судимые местные жители в возрасте 24 и 30 лет. Часть похищенного имущества злоумышленники успели сбыть.

Полицейские направили материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.