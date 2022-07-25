Кабул, 25 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Министерство по борьбе со стихийными бедствиями правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что 13 человек погибли и 20 получили ранения в результате наводнений в Афганистане за последние два дня. Об этом сообщает газета «8 Собх».

af. shafaqna.com Наводнение в Афганистане

Маулави Мохаммад Насим Хаккани, пресс-секретарь министерства, добавил, что наводнения в десяти провинциях страны также нанесли огромный материальный ущерб.

По информации ведомства, наибольший ущерб от наводнений за последние два дня нанесён в провинциях Вардак, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия и Парван. Также несколько автомагистралей были разрушены и закрыты для движения из-за разгула стихии в разных районах страны.

Напомним, что в последние месяцы Афганистан стал свидетелем самых разрушительных природных явлений — землетрясений и наводнений.