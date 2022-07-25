Москва, , 13:58 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) в июле несут еще большие потери в личном составе, чем ранее. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Где-то мы идем вперед, где-то они (ВСУ — прим. ИА REGNUM) пытаются это сделать. Но противник несет потери в июле еще выше, чем были», — сказал Безсонов.

В качестве примера он привел 54 бригаду ВСУ, которая практически в полном составе была уничтожена в июле на территории ДНР.

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