Москва, 25 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в июле несут еще большие потери в личном составе, чем ранее. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Где-то мы идем вперед, где-то они (ВСУ — прим. ИА REGNUM) пытаются это сделать. Но противник несет потери в июле еще выше, чем были», — сказал Безсонов.

В качестве примера он привел 54 бригаду ВСУ, которая практически в полном составе была уничтожена в июле на территории ДНР.