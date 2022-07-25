Москва, 25 июля 2022, 17:21 — REGNUM ВС РФ будут двигаться к Приднестровью, занимая Одесскую и Николаевскую области. Об этом 25 июля сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881
Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

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«Очевидным направлением движения для войск России будет движение в сторону Одессы и Николаева», — заявил эксперт.

Помимо стратегически важной задачи отрезать Украину от Черного моря будет решаться и задача выход на границы Приднестровья, полагает Безпалько.

«Лишившись выхода к морю, Украина не сможет получать помощь морским путём и экспортировать свои товары. Украинская экономика схлопнется еще больше, и никакая помощь ей уже не поможет, тем более, что она не бесконечна», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее глава Николаевской области Виталий Ким объявил о начале масштабных чисток в городе Николаеве.