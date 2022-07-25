Приштина, Сербия, 25 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Косово 24 июля в результате исследования 2546 образцов выявлено 978 носителей коронавируса. Признаны излечившимся 1083 человека, зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии выявлено 245 275 случаев заражения, 232 862 пациента излечились, 3613 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за неделю возросло вдвое — с 4225 до 9300. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже 1 833 534 инъекций. К вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.