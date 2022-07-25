Браззавиль, , 13:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Республику Конго передал президенту этой страны Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча проходит в резиденции президента страны в городе Ойо. Ожидается, что Лавров также проведет переговоры с главой МИД Республики Конго Жан-Клодом Гакосо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республику Конго глава российского внешнеполитического ведомства прилетел из Египта — начальной точки его пятидневного турне по странам Африки. В Каире Лавров передал личное послание президента России Владимира Путина египетскому лидеру Абдель Фаттаху ас-Сиси.

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