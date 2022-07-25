Москва, , 13:55 — REGNUM Законопроект о признании Украины террористическим государством внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы считаем, что имущество, принадлежащее её гражданам, должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства. Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран — пособников терроризма. Законопроект по данному вопросу сегодня внесён на рассмотрение Государственной думы», — заявил Миронов.

Сейчас террористической может быть признана только организация, парламентарии предлагают распространить нормы на государства.

«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма», — заявил Миронов.

Государство должно признаваться террористическим по нескольким основаниям. Во-первых, если оно ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества. В-третьих, за призывы к отчуждению части территории или за нарушение территориальной целостности нашей страны, перечислил Миронов.

«С таким государством необходимо разорвать все дипломатические отношения. Имущество, принадлежащее его гражданам, должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения материального ущерба пострадавшим от террористического государства», — уточнил депутат Госдумы.

Ряд предложений законопроекта касается стран НАТО, которые не только поставляют оружие украинским террористам, но и оказывают им масштабную военно-техническую помощь.

«США и прочих пособников Зеленского мы предлагаем признать государствами — спонсорами терроризма. В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства. Перечень государств — спонсоров терроризма, а также применяемые в отношении них меры должно определять правительство РФ», — рассказал Миронов.