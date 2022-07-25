Москва, , 17:27 — REGNUM Сегодня, 25 июля, АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запустили коммуникационную кампанию, направленную на раннюю диагностику артериальной гипертонии. В главной роли — «тихий убийца», который уже может находиться поблизости. Кардиологи предупреждают: к его приходу лучше быть во всеоружии. Тонометр должен стать напарником в борьбе с невидимым врагом.

Артериальная гипертония — тихий убийца АНО «Национальные приоритеты»

Почему артериальную гипертонию называют «Тихим убийцей»? Во первых, это состояние часто развивается без видимых симптомов.

Во-вторых, это фактор риска для смертельно опасных инфаркта и инсульта. Эффективность раннего выявления артериальной гипертонии напрямую зависит от информированности людей. Если человек регулярно контролирует свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

«По статистике, каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. Некоторые ошибочно полагают, что гипертония — «недуг пожилых». По данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. В нашей стране борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — Сценаристы фильмов ужасов часто играют на человеческих страхах и фобиях, чтобы держать зрителя в напряжении. Есть много вещей, которых мы совершенно беспочвенно боимся. Но стоит ли переживать из-за несуществующих угроз, если прямо сейчас внутри любого из нас может затаиться «тихий убийца»? Привычка регулярно измерять артериальное давление не позволит застать вас врасплох. В этом заключается основная идея нашей коммуникационной кампании».

Сюжет рекламной кампании прост: появляющиеся надписи на зеркале, дергающиеся сами собой дверные ручки, самостоятельно передвигающиеся предметы — выдуманные страхи, а реальная опасность для человека — встреча с «тихим убийцей».

Серию коротких видео с кинематографичными сценами из фильмов ужасов можно будет увидеть на федеральных телеканалах и в сети Интернет. На радио публика услышит ролик от создателей «раскалывающихся голов» и «шума в ушах» в формате трейлера к фильму. Также в городах на сити-форматах будет размещена наружная реклама.

«Артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, из-за которых люди рискуют стать инвалидами или умереть. Поэтому вопрос контроля артериальной гипертензии — проблема номер один. Каждый должен понимать, что здоровье у человека одно. И если мы с самого детства не будем осознавать значимость здоровья сердца и сосудов, если мы с самых молодых лет не будем заботиться о том, чтобы организм работал без перебоев и очень долго, тогда у человека, к сожалению, не может быть той жизни, которую бы он сам себе желал», — напоминает генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими. Нормальное давление не должно превышать 120 на 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу. Здоровье человека на 70% зависит от образа его жизни. В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Более половины жителей Алтайского края имеют повышенное артериальное давление. Заведующий отделением неврологии городской больницы №5 Барнаула Денис Карпов рассказал, что 95% пациентов, которые попадают в стационар, страдают артериальной гипертензией. Это очень распространенное заболевание, которое, по статистике, отмечается в среднем у 40% взрослых людей.

«Распространенность заболевания увеличивается с возрастом. После 60 лет уже примерно 60% людей сталкиваются с ним. Это не удивительно, потому что у него много факторов риска», — пояснил доктор.

«Сам факт повышенного давления приводит к тому, что постепенно портится структура сосудов в органах-мишенях, к которым относится головной мозг, сердце и почки. В этих сосудах утолщается стенка и сужается просвет. Со временем все это приводит к тому, что возникают проблемы и развивается хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца, может случиться инфаркт миокарда или инсульт», — пояснил Денис Карпов.

Вот пять 5 простых правил, которые помогут не встретиться с «Тихим убийцей»:

Следите за уровнем артериального давления. «Тихий убийца» охотится за ничего не подозревающими жертвами.

Контролируйте индекс массы тела. Чем вы больше — тем легче в вас попасть.

Откажитесь от никотина и алкоголя. Гипертония находит своих жертв по запаху.

Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно. Чем в лучшей вы форме — тем легче вам избежать «Тихого убийцу».

Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

«Тихого убийцу» не прельщает здоровое питание.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.

Как сообщало ИА REGNUM, для снижения бремени сердечно-сосудистых заболеваний, внедрения современных методов диагностики и лечения во врачебную практику, обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи пациентам с кардиологической и неврологической патологиями в России действует федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Благодаря его реализации смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна быть снижена к 2024 году почти на четверть. Для этого, в частности, продолжается переоснащение современным медицинским оборудованием сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.