Москва, 25 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июля, АНО «Национальные приоритеты» и Минздрав России запустили коммуникационную кампанию, направленную на раннюю диагностику артериальной гипертонии. В главной роли — «тихий убийца», который уже может находиться поблизости. Кардиологи предупреждают: к его приходу лучше быть во всеоружии. Тонометр должен стать напарником в борьбе с невидимым врагом.

АНО «Национальные приоритеты» Артериальная гипертония — тихий убийца

Почему артериальную гипертонию называют «тихим убийцей»? Во-первых, это состояние часто развивается без видимых симптомов.

Во-вторых, это фактор риска для смертельно опасных инфаркта и инсульта. Эффективность раннего выявления артериальной гипертонии напрямую зависит от информированности людей. Если человек регулярно контролирует свое давление, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается.

«По статистике, каждый второй гипертоник не подозревает о наличии опасного заболевания. Некоторые ошибочно полагают, что гипертония — «недуг пожилых». По данным ВОЗ, за последние три десятилетия в мире почти вдвое выросло число людей с артериальной гипертонией в возрасте от 30 лет. В нашей стране борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. — Сценаристы фильмов ужасов часто играют на человеческих страхах и фобиях, чтобы держать зрителя в напряжении. Есть много вещей, которых мы совершенно беспочвенно боимся. Но стоит ли переживать из-за несуществующих угроз, если прямо сейчас внутри любого из нас может затаиться «тихий убийца»? Привычка регулярно измерять артериальное давление не позволит застать вас врасплох. В этом заключается основная идея нашей коммуникационной кампании».