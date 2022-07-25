Москва, , 13:52 — REGNUM Российские туроператоры планируют запустить пакетные туры в Финляндии и Эстонии, в том числе, на новогодние каникулы, а также туры по странам Европы с транзитом через эти страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы stevepb

Так, туроператор PAC Group намерен запустить туры в Финляндию на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а откуда на регулярных рейсах Finnair можно добраться до популярных горнолыжных курортов Рованиеми, Леви, Вуокатти.

Отмечается, что российские туристы смогут бронировать и отели за рубежом, и авиабилеты, расплачиваясь в России с нами в рублях и с российских банковских карт. В PAC Group отметили, что с бронированием туров в Финляндию проблем не возникнет.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил организовать выезд российских туристов из зарубежных стран.

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