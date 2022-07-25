Пекин, , 13:50 — REGNUM Факты о якобы растущей агрессии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе искажаются военным командованием США. Об этом 25 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

«Подобные заявления американской стороны полностью искажают факты, в них белое называется черным. Некоторые (представители правящей элиты) США все время твердят про «китайскую угрозу». На самом деле они тем самым ищут благовидный предлог для военной экспансии Соединенных Штатов», — сказал он.

Также китайский дипломат уточнил, что, по его мнению, минобороны США продолжает страдать «от предрассудков времен холодной войны», так как рассматривает другие государства на роль потенциальной жертвы политики Вашингтона, которая преследует своей целью полный выигрыш США и абсолютное поражение других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост британского премьер-министра, экс-министр финансов страны Риши Сунак заявил, что Китай в данный момент является самой большой долгосрочной угрозой для Великобритании.