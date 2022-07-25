Джелалабад, Афганистан, , 13:49 — REGNUM Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Нангархар сообщили, что шоссе Кабул — Джелалабад разрушено и перекрыто для движения из-за наводнения.

Разрушенная селем дорога Телеграм-канал минтранса КБР

По сообщению информационного агентства «Шафакна» со ссылкой на подконтрольное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) агентство «Бахтар», магистраль была разрушена в нескольких местах. Пока о жертвах и ущербе не сообщается.

Кари Ханзала Маланг, глава департамента транспорта Нангархара, говорит, что работы по восстановлению автомагистрали уже начаты.

Наводнения в некоторых других провинциях, например в Панджшере, Вардаке и Парване, привели к ущербу и жертвам.