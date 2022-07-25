Салехард, 25 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 25 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 15 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено на 25 июля 29 заражённых коронавирусом ямальцев, на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 25 июля выявлено 137 610 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 242 человека, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).