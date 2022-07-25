Шарья, Костромская область, 25 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Жителей Шарьи в Костромской области проконсультируют по вопросам газификации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель главы города Сергей Соколов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

До 10 августа местная администрация организует «горячую линию», по которой граждане смогут уточнить информацию по доведению газа от распределительных сетей до участков, домов, мерах социальной поддержки. Консультировать горожан будут осуществлять специалисты управления архитектуры и ЖКХ.

Напомним, сейчас в области строится магистральный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит обеспечение «голубым топливом» 4 муниципалитетов — села Парфеньево, городов Нея, Мантурово и Шарьи. Подключение Мантурово и Шарьи ожидается до конца 2022 года. Всего обеспечить газом в Шарье планируют более 38 тысяч человек, проживающих в 4 тысячах многоквартирных и частных домов.

Отметим, что в начале июля 2022 года «Газпром» утвердил программу газификации области до 2025 года. Планируется, что до этого срока газ придёт в девять районов области — Антроповский, Кадыйский, Мантуровский, Солигаличский, Макарьевский, Поназыревский, Шарьинский, Нейский, Чухломской.

Всего в Костромской области имеется 29 районов, муниципальных и городских округов. Газифицированы 13 из них: Кострома, Костромской район, Галич и Галичский район, Нерехта и Нерехтский район, Волгореченск, Красносельский, Судиславский, Сусанинский и Буйский районы, село Парфеньево, посёлок Островское. Если программа газификации будет реализована, голубым топливом будет обеспечена большая часть территорий региона.