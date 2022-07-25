Москва, , 13:48 — REGNUM Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) сумела продать эксклюзивный билет на своё выступление в Москве за 10 млн рублей. Об этом 25 июля сообщило издание «Газета.ru».

Клава Кока Скриншот видео в YouTube

Подобный билет позволяет его владельцу посетить VIP-зону концерта, а также находиться прямо на сцене во время мероприятия. Примечательно, что стоимость обычных билетов на московское выступление Коки начинается от 1300 рублей.

Напомним, концерт Клавы Коки в Москве состоится 23 октября 2022 года. Проведение мероприятия будет организовано на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена».

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