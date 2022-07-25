Москва, , 13:43 — REGNUM Украина на данном этапе не располагает ресурсами для осуществления полномасштабного контрнаступления. Об этом 25 июля заявил заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В то же время представитель ДНР отметил, что военнослужащие киевского режима периодически предпринимают попытки контратак на отдельных локальных участках фронта.

«Ну, масштабное контрнаступления не началось — у них для этого недостаточно средств. Насчет контратак на отдельных участках фронта — это происходит на всей протяжённости фронта. Для них это не стратегическая, а больше информационная задача – захватить поселок из трех домов, чтобы заявить, что они пошли в контрнаступление», — сказал Безсонов.

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