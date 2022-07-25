Тель-Авив, Израиль, , 13:42 — REGNUM Серию «политических мер» против России поручил подготовить правительству Израиля премьер-министр этой страны Яир Лапид на случай закрытия израильского агентства «Сохнут» на территории РФ. Об этом 25 июля сообщает издание Israel Hayome со ссылкой на источники.

Яир Лапид המכללה האקדמית ספיר

Уточняется, что, по данным последних, делегация правительства Израиля собиралась перхать в Москву 24 июля, чтобы попытаться разрешить вопрос с «Сохнут», однако ей не выдали виз.

Также отмечается, что после этого глава израильского правительства намерен рассмотреть возможности действия Тель-Авива против России, так как считает, что «атаковать и повышать цену (за возможность закрытия «Сохнута» в России) — единственный способ бороться с Москвой».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что для Израиля являются важными отношения с Россией, закрытие офисов агентства «Сохнут» на российской территории станет серьёзным событием и повлияет на них.