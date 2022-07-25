Чебоксары, 25 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Чувашии растёт количество безналичных операций с использованием банковских карт, а также объём интернет-покупок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По данным банка, в первом квартале с использованием карт в республике совершили 67 млн операций на 33 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года число операций выросло на 8,4%, а объём средств — на 14,9%.

На долю безналичных платежей с использованием банковских карт приходится 94,7% операций, при этом картами расплачивались в 18 раз чаще, чем снимали наличные средства. Отмечается, что сумма среднего чека при безналичной оплате товаров и услуг составила 493 рубля.

Также растёт объём интернет-покупок: по данным банка, в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом рост составил 40%.

Что касается платёжных карт, то за год их количество возросло на 12,6% и превысило 2,5 млн штук. Для их обслуживания установлено 28,8 тыс. электронных терминалов, что на 10,2% больше, чем было годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта по май 2022 года предприятия малого и среднего бизнеса Чувашии оформили в банках реструктуризацию почти по 450 кредитам на общую сумму более 3,1 млрд рублей.

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