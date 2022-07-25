Рим, 25 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Старт сезона в чемпионате Италии по футболу может быть отложен из-за аномальной жары. Об этом 25 июля сообщает Football Italia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«В первую очередь нас беспокоит климатическая ситуация. Если нынешние температуры сохранятся, будет очень трудно начать сезон 13 августа», — сказал президент турнира Лоренцо Казини.

Сейчас температура воздуха в Италии доходит до 40°С. Начало сезона в Серии А запланировано на 13 августа.