Новосергиевский район, Оренбургская область, 25 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области после исчезновения шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Ребёнок пропал в селе Ахмерово Новосергиевского района. Он ушёл гулять и не вернулся. Ведутся его поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, поисками мальчика занимаются полицейские, волонтёры и спасатели.