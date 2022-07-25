Оксана Переможенко, 25 июля 2022, 14:02 — REGNUM Польские танки PT-91 доставлены на Украину. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«PT-91 Twardy уже на Украине», — написал он, поблагодарив Варшаву.
Новость обсудили в социальных сетях.
«Чем меньше останется украинцев, тем лучше полякам, вот они и стараются», — отреагировала Любовь.
«Интересно, как Польша собирается захватывать Западную Украину, если свое оружие уже отдала украинцам?» — задался вопросом Laster.
«Ждём в числе трофеев и металлолома!» — иронизирует один из комментирующих.
«Примерно на 6 дней хватит», — с сарказмом добавил Vаня Z.
«А по четыре танкиста с собакой в комплекте к каждому танку будут?» — шутит Василий Т.
«Хлам, как и вся Польша. Стреляет, конечно, но хлам…» — отреагировал ЕVгений Л.
«На переплавку годятся. Металл в приемках уже подешевел», — добавил Николай П.
«Ну доставили! А экипаж где?» — поинтересовался Oleg E.
«Весь хлам Украине впаривают, потому что нужно менять старое никчемное вооружение», — написал BlackRock.
«Польский металлолом доставлен», — пошутила Аида.
«Прием металлолома в РФ работает с удвоенной нагрузкой», — смеется Александр А.
«Надеюсь, недолго послужат», — с сарказмом добавила Anzhelika.
«Крупная и хорошая мишень», — пишет Rovshan T.
«Будет что угонять нашим пацанам», — прокомментировал новость Максим Ф.
«Надо ИП открыть по приему черного металла», — иронизирует Владимир.
«Это гроб на колёсах, а не танк», — отметил Dmitry.
«Это вот вместо этих [танков] поляки клянчат у немцев «леопарды» для себя?» — поинтересовался Виктор М.
«Трофеи прибыли», — с сарказмом добавил Dziro.
«Им (ВСУ. — О. П.) уже ничего не поможет», — пишет ZОV.
«Польша плохо кончит. Впрочем, им не привыкать, когда о них вытирают ноги и жертвуют, как пешкой. Традиции…» — отметил Maxim.
«Теперь пора их перепродавать», — шутит Светлана.
«Спасибо за информацию для ракет РФ. Пойдут в утиль теперь», — смеется Serg T.
«В Кубинку пусть сразу везут, чтоб не мыть и красить», — шутит Анатолий Ш.
«Хотят, чтобы армия РФ увязла, пока они Западную Украину поглощать будут. Пусть раздеваются — голых легче будет бить», — подытожила Валерия П.