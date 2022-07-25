25 июля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что польские танки PT-91 доставлены на Украину.

Оксана Переможенко, , 14:02 — REGNUM Польские танки PT-91 доставлены на Украину. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Польский танк PT-91 Tomasz Szulc

«PT-91 Twardy уже на Украине», — написал он, поблагодарив Варшаву.

Новость обсудили в социальных сетях.

«Чем меньше останется украинцев, тем лучше полякам, вот они и стараются», — отреагировала Любовь.

«Интересно, как Польша собирается захватывать Западную Украину, если свое оружие уже отдала украинцам?» — задался вопросом Laster.

«Ждём в числе трофеев и металлолома!» — иронизирует один из комментирующих.

«Примерно на 6 дней хватит», — с сарказмом добавил Vаня Z.

«А по четыре танкиста с собакой в комплекте к каждому танку будут?» — шутит Василий Т.

«Хлам, как и вся Польша. Стреляет, конечно, но хлам…» — отреагировал ЕVгений Л.

«На переплавку годятся. Металл в приемках уже подешевел», — добавил Николай П.

«Ну доставили! А экипаж где?» — поинтересовался Oleg E.

«Весь хлам Украине впаривают, потому что нужно менять старое никчемное вооружение», — написал BlackRock.

«Польский металлолом доставлен», — пошутила Аида.

Польский танк PT-91 Hiuppo

«Прием металлолома в РФ работает с удвоенной нагрузкой», — смеется Александр А.

«Надеюсь, недолго послужат», — с сарказмом добавила Anzhelika.

«Крупная и хорошая мишень», — пишет Rovshan T.

«Будет что угонять нашим пацанам», — прокомментировал новость Максим Ф.

«Надо ИП открыть по приему черного металла», — иронизирует Владимир.

«Это гроб на колёсах, а не танк», — отметил Dmitry.

«Это вот вместо этих [танков] поляки клянчат у немцев «леопарды» для себя?» — поинтересовался Виктор М.

«Трофеи прибыли», — с сарказмом добавил Dziro.

«Им (ВСУ. — О. П.) уже ничего не поможет», — пишет ZОV.

«Польша плохо кончит. Впрочем, им не привыкать, когда о них вытирают ноги и жертвуют, как пешкой. Традиции…» — отметил Maxim.

«Теперь пора их перепродавать», — шутит Светлана.

«Спасибо за информацию для ракет РФ. Пойдут в утиль теперь», — смеется Serg T.

«В Кубинку пусть сразу везут, чтоб не мыть и красить», — шутит Анатолий Ш.

«Хотят, чтобы армия РФ увязла, пока они Западную Украину поглощать будут. Пусть раздеваются — голых легче будет бить», — подытожила Валерия П.