Варшава, , 13:36 — REGNUM Польские дипломаты не будут принимать участие в международных мероприятиях, в которых принимают участие представители Российской Федерации и Белоруссии. Об этом в интервью «Польскому радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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«Официальные представители Польской Республики не будут принимать участие в собраниях, в которых будут присутствовать официальные представители России или Белоруссии. Мы считаем, что Россия и поддерживающая ее Белоруссия должны быть изолированы от всех международных форматов, — сказал Яблонский.

Также в интервью замминистра заявил, что инцидент, произошедший в выходные в Курнике на встрече с председателем правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярославом Качиньским был инспирирован Россией.

«На этих людей нападали агрессивно, на этих людей плевали, вызывали крайне жестоко. Это делается для того, чтобы запугать людей, которые хотят встретиться с политиками партии, которую они поддерживают, такого никогда не должно быть», — рассказал он.

По мнению Яблонского, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Польше, также, как аналогичные события в Каталонии, в США и в других местах.