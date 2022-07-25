МИД Польши обещает бойкот мероприятий с участием представителей России
Варшава, 25 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Польские дипломаты не будут принимать участие в международных мероприятиях, в которых принимают участие представители Российской Федерации и Белоруссии. Об этом в интервью «Польскому радио» заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
МИД Польши
Министерство иностранных дел Польши
«Официальные представители Польской Республики не будут принимать участие в собраниях, в которых будут присутствовать официальные представители России или Белоруссии. Мы считаем, что Россия и поддерживающая ее Белоруссия должны быть изолированы от всех международных форматов, — сказал Яблонский.
Также в интервью замминистра заявил, что инцидент, произошедший в выходные в Курнике на встрече с председателем правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярославом Качиньским был инспирирован Россией.
«На этих людей нападали агрессивно, на этих людей плевали, вызывали крайне жестоко. Это делается для того, чтобы запугать людей, которые хотят встретиться с политиками партии, которую они поддерживают, такого никогда не должно быть», — рассказал он.
По мнению Яблонского, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Польше, также, как аналогичные события в Каталонии, в США и в других местах.
«Мы сталкивались с самыми разными событиями такого рода, вдохновленными Российской Федерацией во многих других государствах, даже в США … К сожалению, весьма вероятно, что в Польше такой сценарий также может быть реализован, в том числе с участием политиков, которые делают это неосознанно или, к сожалению, сознательно», — говорит замглавы МИД Польши.