Хельсинки, 25 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Власти Финляндии не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам в связи с началом специальной военной операции России на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

По ее словам, несмотря на то, что власти Финляндии не готовят собственных мер по ограничениям выдачи виз, политика страны заключается в поддержке общей санкционной политики Евросоюза.

«Этот вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией <…> Есть готовность и к другим действиям», — пояснила Туппурайнен газете Ilta-Sanomat.

Напомним, границы Суоми были закрыты для туристов из РФ весной 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Выдача виз Финляндия возобновила 15 июля 2022 года, после снятия ограничений на въезд.