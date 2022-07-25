Белгород, , 13:47 — REGNUM Аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» отменён в 2022 году в Белгородской области, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «Небосвод Белогорья» Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В федерации воздухоплавания региона пояснили, что мероприятие не состоится из-за действующего режима ограничения полётов гражданских летательных аппаратов. Юбилейный 10 фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов должен был пройти по традиции возле Звонницы на Прохоровском поле, в Белгороде и посёлках Дубовое и Нижний Ольшанец. Организаторы рассчитывают провести праздник в августе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 8 августа.

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