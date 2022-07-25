Белгород, 25 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Аэрофестиваль «Небосвод Белогорья» отменён в 2022 году в Белгородской области, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Фестиваль «Небосвод Белогорья»

В федерации воздухоплавания региона пояснили, что мероприятие не состоится из-за действующего режима ограничения полётов гражданских летательных аппаратов. Юбилейный 10 фестиваль воздухоплавания, военно-спортивных и авиационно-спортивных клубов должен был пройти по традиции возле Звонницы на Прохоровском поле, в Белгороде и посёлках Дубовое и Нижний Ольшанец. Организаторы рассчитывают провести праздник в августе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень террористической опасности продлён в Белгородской области до 8 августа.