Красногорск, , 13:33 — REGNUM Мусорные полигоны на территории Подмосковья планируется рекультивировать к 2024 году. Об этом 25 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в течение двух лет подобные объекты удастся полностью привести к высоким экологическим стандартам.

«Думаю, через два года мы закончим рекультивацию полигонов и приведём их к высоким экологическим стандартам», — заявил Воробьев.

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