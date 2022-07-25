Уфа, , 13:35 — REGNUM Материалы административного дела в отношении музыканта Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России поступили в Советский районный суд г. Уфы. Об этом 25 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.

ДДТ Марина Каширская © ИА REGNUM

«25 июля 2022 года в Советский районный суд г. Уфы поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга по подведомственности», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что дело будет передано судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время концерта группы «ДДТ» в Уфе Шевчук сообщил о своем негативном отношении к спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

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