Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Большинство граждан США считают американскую власть коррумпированной, а треть готова указывает на то, что против нее в скором времени придется брать в руки оружие, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 24 июля сообщает The Hill.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным опроса общественного мнения, проведенного Институтом изучения проблем политики при Чикагском университете, тезис о том, что правительство »коррумпировано и настроено против обычных людей, таких как я», поддерживают две трети республиканцев и сторонников независимых кандидатов. Среди сторонников либеральных взглядов с тезисом согласны 51% опрошенных.

28% процентов всех избирателей, в том числе 37% владельцев оружия, согласились, что «в какой-то момент в ближайшее время гражданам может понадобиться поднять оружие против правительства». С этим тезисом согласны 35% республиканцев и 35% сторонников независимых кандидатов. В среде демократов его придерживается лишь каждый пятый.