Вашингтон, 25 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Большинство граждан США считают американскую власть коррумпированной, а треть готова указывает на то, что против нее в скором времени придется брать в руки оружие, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения 24 июля сообщает The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным опроса общественного мнения, проведенного Институтом изучения проблем политики при Чикагском университете, тезис о том, что правительство »коррумпировано и настроено против обычных людей, таких как я», поддерживают две трети республиканцев и сторонников независимых кандидатов. Среди сторонников либеральных взглядов с тезисом согласны 51% опрошенных.

28% процентов всех избирателей, в том числе 37% владельцев оружия, согласились, что «в какой-то момент в ближайшее время гражданам может понадобиться поднять оружие против правительства». С этим тезисом согласны 35% республиканцев и 35% сторонников независимых кандидатов. В среде демократов его придерживается лишь каждый пятый.