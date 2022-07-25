Кострома, , 14:00 — REGNUM Африканская чума свиней угрожает крупным животноводческим хозяйствам в Костромской области. Об этом на еженедельном совещании в администрации региона 25 июля заявил губернатор региона Сергей Ситников.

Кабан, умерший от африканской чумы http://vet.adm44.ru

«Это реальная угроза и опасность для крупных свиноводческих предприятий, которые находятся на территории региона. Требую в течение ближайшей недели цепочку распространения заболевания прервать», — сказал губернатор.

На территории Костромской области имеется только один крупный свинокомплекс — АО «Шувалово» (Костромской район). На его территории содержится 30 тысяч свиней. Предприятие поставляет племенных животных в регионы России, занимается производством кормов, мясопереработкой и выпускает колбасные изделия.

По данным управления ветеринарии первые случаи заражения животных африканской чумой выявили 18 июля. На территориях охотничьих угодий Галичского и Костромского районов были найдены мёртвые кабаны. Затем подобные факты фиксировались в личных подсобных хозяйствах поселка Николо-Полома Парфеньевского района, деревне Елизарово Мантуровского района, Макарьеве, деревне Чёлсма в Галичском районе. Всего было обнаружено 7 очагов распространения вируса, всех больных животных — 9 домашних свиней — уничтожили.

Известно, что источником заражения свиней в ряде случаев стали корма, приобретенные у индивидуального предпринимателя из Неи. Решением проблемы распространения заболевания сейчас занимается областное управление ветеринарии, Россельхознадзор, департаменты региональной безопасности, сельского хозяйства, природных ресурсов. Ситуация осложняется тем, что некоторые владельцы выбрасывают умерших животных в лес и водоемы.

На сегодняшний день ограничения введены на территории 10 районов — Макарьевского, Нейского, Костромского, Красносельского, Межевского, Кологривского, Парфеньевского, Галичского, Антроповского и Нерехтского. В них запрещены ввоз и вывоз свиней, продажа мяса, выгул животных, заготовка кормов.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но смертельна для животных. Методов её лечения на сегодняшний день не существует. Всё поголовье, где обнаруживается заболевшая свинья, забивается и сжигается.

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