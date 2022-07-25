Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Яшкин (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение с 29-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2023 года.

В сезоне 2021/22 Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Аризона Койотс», сыграл в 12 матчах регулярного чемпионата и отдал одну результативную передачу. Затем он получил травму и не выходил на лёд до конца сезона.

До этого он играл за московское «Динамо». В сезоне 2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб.