Обзор саратовской прессы за 25-30 июня

КРИМИНАЛ

Газета "Саратовский Взгляд" в номере от 28 июня рассказывает читателям очередной, ставший уже привычным для СМИ, сюжет о судебном и милицейском произволе: "В Ленинской прокуратуре расследуется уголовное дело "на свободную тему", с открытым списком обвиняемых - преступником может стать каждый Их задержали по одному, в разное время, в разных местах. Еще вчера они почти не знали друг друга, а сегодня их объединяет общая трагедия. Пять парней обвиняются в преступлении, которого не совершали. Против них нет ничего - ни свидетелей, ни улик. Почти у каждого есть алиби. Но оказалось, что для правоохранительной машины эти обстоятельства не играют решающей роли. Ее жернова уже пришли в движение. Вчерашних домашних мальчиков, превращенных палачами в полуживых, харкающих кровью запуганных зверьков, не узнают родители. "Или убейте нас, или посадите, мы больше не выдержим", - сказал один из них на последнем судебном заседании. Их адвокаты в шоке - дело заведено с нарушением процессуальных правил".

Рассказав об обстоятельствах рядовой бытовой драки, закончившейся смертельным исходом, газета пишет: "Незадолго до происшествия в прокуратуре Ленинского района как раз произошла смена руководства, "новой метле", что предсказуемо, был необходим резкий рост раскрываемости преступлений.... 21 сентября пятнадцатилетнюю Ксению без родителей и педагога, как того требует закон (это первое процессуальное нарушение, открывшее счет многим другим), вызвали в Ленинское РУВД, где безапелляционно сообщили: если не будешь давать свидетельские показания, сядешь за двойное убийство (!).Надо отметить, что субтильная Ксения вряд ли смогла бы забить двух взрослых парней битой. Но у сотрудников правоохранительных органов собственная логика. Испуганная свидетельница драки попыталась объяснить оперативникам, что не помнит лиц нападавших, но ей настоятельно посоветовали составить фоторобот.... Ничего не понимающего 16-летнего Сергея пригласили в РУВД, на этот раз по правилам - с родителями. Недоумевающего парня стали водить по кабинетам, пока наконец не сказали напрямую: "На тебя показали. Или ты идешь свидетелем, или будешь сидеть как убийца". Обескураженной матери сообщили: "Ваш сын - убийца, ему пятнашка светит". Но мешала одна малость - у Панова имелось неоспоримое алиби, он просто не мог быть на месте преступления. Поэтому на первый раз его отпустили, но вызывали на следующий день, потом еще и еще, требуя одного - дать показания в качестве свидетеля. Как рассказывает мать Сергея, присутствовавшая на большинстве дознаний, Панову не раз угрожали: "Смотри, посадим к большим дяденькам, знаешь, что тогда будет? Или покажем тебя оставшемуся в живых потерпевшему, у него с головой проблема, он на кого хочешь покажет".... Как рассказал нам сам Сергей, придумывать почти ничего не пришлось. Всю канву, а также клички (даже не фамилии, они появятся потом) якобы участников драки и фото для опознания ему предоставили оперативники Ленинского РУВД. С этого момента началось задержание "подозреваемых"".

Далее газета рассказывает: "...Сегодня матери всех пятерых парней: Владимира Сеютова, Дениса Понимасова, Виталия Мотина, Романа Терентьева, Александра Булгару, - пытаются понять, как имена их сыновей оказались в милицейских списках. Только двое имели однократные приводы в милицию в качестве свидетелей. У всех отличные характеристики с мест работы и учебы. Роман Терентьев - учащийся института МВД, Денис Понимасов - ветеран боевых действий в Чечне. И еще - никто из них даже не пытался увиливать или скрываться. Двадцатитрехлетнего Владимира Сеютова... весь февраль пытали, требуя назвать подельников и признаться в совершении других уголовных дел, так называемых "висяков" - нераскрытых и отягчающих милицейскую статистику. А на ночь, чтобы не вскрыл себе вены, привязывали "на растяжку" к кровати. "Мам, я уже пять человек убил и полгорода обокрал", - с горькой иронией сообщил он родителям.... На первом же суде версия, собранная следствием, распалась. Сергей Панов встал и сказал: "Я не могу так больше, все показания я дал под давлением". Вслед за ним от смонтированного из ничего фоторобота отказалась единственная реальная свидетельница преступления - Ксения Кобелева. Суд был отложен. А на одном из последних заседаний произошло еще одно заметное событие. Заметное для самих подсудимых и их семей, но не для тех, кто почувствовал себя охотником и определил жертву. 18 июня в зале суда Денис Понимасов снял рубашку и продемонстрировал судье, прокурору и присутствующим многочисленные следы побоев. Парень еле держался на ногах. Адвокаты настояли на медицинском освидетельствовании. Врач подтвердил - имеются повреждения мягких тканей, на шее есть след от удушения. Но суд не счел это достойным внимания. "Это результат побоев, нанесенных сокамерниками, и к делу отношения не имеет", - заключил гособвинитель". Комментируя происшедшее, газета пишет: "Вообще, дело от начала до последнего момента вызывает ощущение дурного сна, несуществующей реальности, сотканной из расходящихся свидетельств никогда не бывших на месте преступления людей. Но самое трагичное, что у этого преступления есть реальные исполнители, которые до сих пор находятся на свободе. Их поиском никто даже не собирается заниматься. Кажется абсурдом, что в качестве обвиняемых по делу были "определены" абсолютно разные ребята, которые не были даже знакомы. Создается впечатление, что из толстой картотеки личных дел чья-то властная рука достала наугад (а может, и не очень) несколько файлов и сделала вчера еще обычных саратовских мальчишек убийцами, да еще в придачу навесила на них ярлык скинхедов. Иначе трудно объяснить столь странное "назначение" преступников. Что ж, надо думать, подобными способами местным правоохранительным органам удастся в рекордно короткие сроки "побороть" преступность и раскрывать даже не 100, а все 200 процентов совершенных преступлений... Да и нужно для этого, как выяснилось, всего ничего - противогаз, резиновая дубинка и два провода под током"

Газета "Новые времена в Саратове" в номере от 29 июня рассказывает обстоятельства конфликта, в результате которого без воды остались несколько многоподъездных домов в саратовском поселке "Юбилейный": "За расцветшие буйным цветом махинации в ТСЖ поселка Юбилейный жители последнего должны отвесить земной поклон идейному вдохновителю этих афер - экс-первому заместителю главы администрации Волжского района Геннадию Геймору. Именно с подачи этого господина в обеспеченном по современным меркам городском поселке в 2005 году возникла Ассоциация ТСЖ "Микрорайон-Ю" и еще несколько "липовых" товариществ собственников жилья, собирающих с населения деньги за коммунальные услуги в собственный карман. Не удивительно, что при таком раскладе в Юбилейном уже два месяца нет горячей воды. Кроме того, по нашим сведениям, в огромном 20-подъездном доме по ул. Усть-Курдюмская, 3, скоро отключат и лифты. А все потому, что уже несуществующий де-юре, но вполне материальный де-факто "Берилл-2006" совместно с ООО "Лифтовик" отказываются передавать необходимую техническую документацию ТСЖ "Усть-Курдюмская, 3", заключившему договор на обслуживание с другой лифтовой организацией. Шквал фактов и жалоб на откровенное воровство и жульничество в ТСЖ поселка Юбилейный достиг своего апогея на днях, когда губернатор области Павел Ипатов потребовал от главы администрации Саратова Николая Романова разобраться с причинами отсутствия горячего водоснабжения в этом поселке. Николай Степанович собрал аппаратное совещание. Следствием этого стало официальное ходатайство в городскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении управляющих компаний поселка. МУП "ЕРКЦ г. Саратова" было поручено заключить договор на обслуживание с ТСЖ "Усть-Курдюмская, 3". Однако там, как стало вчера известно "НВ", в очередной раз "наштамповали" жильцам платежные квитанции в пользу пресловутого "Берилла-2006". Что кроется за этим - ошибка по привычке или исключительно финансовая заинтересованность, очевидно, еще предстоит разобраться. Было вздохнувшие после долгой коммунальной войны жильцы опять в замешательстве: счета какого товарищества оплачивать? Так или иначе, "заваривший кашу" Геннадий Геймор сегодня далече, а расхлебывать ее приходится всем: от жителей поселка Юбилейный до губернатора области, которому лично пришлось вмешаться в коммунальную войну. Огонь подливает в конфликт и не по времени самостоятельный ЕРКЦ, финансово-хозяйственную деятельность которого также скоро проверят."

По этому же поводу газета "Саратовский взгляд" в номере от 28 июня пишет: "Жильцы прямо говорят, что ответ кроется в договоре между ТСЖ "Микрорайон Ю" и ЕРКЦ города Саратова. Этот документ уже вспотели искать. Но не могут найти. А согласно ему, ЕРКЦ деньги, которыми жильцы оплачивали ЖКУ, тут же возвращал в кассу "Микрорайона Ю". Но "Ю" за услуги, по негласному распоряжению Геймора, не платил. А в один прекрасный день в кассе собралось свыше 30 миллионов рублей и... исчезло. По удивительному совпадению пропал тотчас же и Геннадий Геймор. Вот только что его все видели - и вдруг растаял. С того и пошли многодневные заседания городской и районной властей, а также коммунальщиков и МУП ЕРКЦ - в надежде высидеть какую-нибудь мало-мальски толковую мыслишку. Но из этого пока ничего не получается, потому что мысли родятся исключительно в приспособленных для того головах. Грабеж, уныло думают прозаседавшиеся, обрекает жителей "Микрорайона Ю" на зиму без отопления, а воду им грозят отключить, не дожидаясь холодов, прямо сейчас. Конечно, здорово было бы, если бы жители выложили проклятущий тридцатник еще раз. Но они что-то не горят желанием. А без этого где деньги взять? Вот такая сложилась курьезно-опасная ситуация. Но мы не удивлены. У наших властей любая ситуация неразрешимая. Поскольку топора у них нет, а гордиевы узлы иначе не развязываются. А потому начался поиск лиц на роль стрелочников. Нашли кое-кого. Это фиктивный руководитель "Микрорайона Ю" Александр Глазунов и его помощники Людмила Еременко, Ольга Баринова и прочие бывшие "выпускники" Волжского ДЕЗа, честность и компетентность которых никем в районе не ставится под сомнение. Вот как бы еще доказать, что 30 миллионов сперли именно они, а не г-н Геймор? Хотя кто его знает, может, и докажут. Только 30 млн от этого вряд ли появятся. Единственный и уникальный свидетель по делу, он же потенциально обвиняемый - господин Геймор, по одним сведениям, в Самаре, по другим - в Красноярске. А по самым тайным - выбирает кибуц в Израиле. А поскольку смылся он так легко и непринужденно, это наводит на мысль, что ему в том помогали, заранее предупредив. Может быть, даже наделили новой миссией - внедриться в израильское правительство и подорвать коммунальную систему земли обетованной. Чтоб саратовским властям было на кого кивать - не мы одни так работаем".

ПОЛИТИКА

Газета "Саратовский расклад" в номере от 28 июня детально информирует читателей о раскладе политических сил накануне выборов в Саратовскую областную и Государственную думы : "На предвыборном поле продолжают выкидывать самые причудливые кульбиты. Думаю, это ещё только начало. Пока самое интересное событие - даже не столько "крик души Олега Грищенко ", а то, что этому крику предшествовало. За два дня до открытого обращения Грищенко к Грызлову в ТПП случилась пресс-конференции руководителя Центра социальных исследований "Фонд "РОСС-XXI век" Владимира Санатина. На встрече уважаемый социолог рассказал журналистам и всем заинтересованным гражданам, что положительный рейтинг главы города Грищенко в Саратове составляет в настоящее время около 10%, а отрицательный рейтинг - 48%... Крайней степенью негативизма отличаются оценочные позиции жителей города по таким важнейшим вопросам социально-экономической инфраструктуры, как порядок использования и отвода земли. 15 июня вице-спикер ГД РФ, генеральный секретарь партии " Единая Россия " Вячеслав Володин с университетской трибуны заявил, что месяц назад в мэрии Саратова разразился скандал, когда получил огласку факт продажи нескольких гектаров земли в центре Саратова по сильно заниженной цене. Вместо 250 млн рублей, согласно кадастровой стоимости, участок ушёл всего за 1 млн. "В результате город понес ущерб, равный стоимости трёхсот квартир, которых сегодня так остро не хватает учителям, врачам, другим работникам бюджетной сферы". На прошлой неделе у главы МО "Город Саратов" прорвалась обида на региональных руководителей партии " Единая Россия ". С самым низким рейтингом среди населения Грищенко вынужден высекать перед выборами особо крупную искру. "Прошу Вас рассмотреть возможность вмешательства ЦИК и ЦКРК партии "Единая Россия" в процесс партийного строительства и переговорные мероприятия, проводимые руководством саратовской региональной организации "Единая Россия". Это как в анекдоте про мазохиста: ну, мучь меня, мучь!... Исследования Санатина показали, что треть саратовцев настолько злятся на главу города, что будут голосовать хоть за кого в списке "Единой России", только не за него. После смещения с поста лидера депутатской группы "Единая Россия" в городской думе Олег Грищенко, как бильярдный шар после удара кием, побился о разные бортики и наконец попал в лузу.... Чего Грищенко не хочет понять? Жёсткая позиция партии относительно его персоны - гуманна. Дело в элементарной честности. Просто в способности предвидеть неизбежный результат разбазаривания городской земли и недвижимости. Это в случае искреннего заблуждения Олега Грищенко . Но мне думается, что провокация Грищенко - это просто циничный расчет: приедет из Москвы комиссия, а я, мол, тоже выведу против регионального "ЕР" три тысячи человек на митинг. Исторический опыт показывает: провокаторы - всегда очень циничная публика".

Газета "Саратовский взгляд" публикует в номере от 28 июня интервью с проректором ПАГС (Поволжская академия госслужбы имени П. Столыпина) по научной работе, профессора, доктора политических наук Олега Фомина на предвыборные темы. "Сейчас мы наблюдаем в нашей области настоящий предвыборный процесс, который характеризуется резким обострением борьбы между различными политическими силами за влияние на избирателей. В СМИ уже называлось и пять, и шесть политических групп, заявивших свои претензии на ту или иную часть победы в избирательных кампаниях декабря 2007 года в Государственную и областную думы. В Саратове, Энгельсе, Балашове и кое-где еще появились силы, имеющие финансовые, организационные, информационные, интеллектуальные и другие ресурсы, готовые вступить в соперничество с традиционными политическими игроками. И это нельзя не замечать. Но все же пока ясно, что основными игроками на выборах в Госдуму являются назначенный президентом губернатор Павел Ипатов и саратовское региональное отделение партии "Единая Россия", которая в нашей области в силу ряда объективных и субъективных причин ассоциируется с именем вице-спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина.... Мы видим объективно возникающие противоречия между интересами политической партии и региональной властью. Существуют налаженные коммуникации региональной элиты, которые никак не разделяются на партийные пристрастия, а обусловлены более фундаментальными, глубинными интересами территории. Трудности, связанные с согласованием списка партии ЕР на выборах в облдуму, порождены противостоянием двух сильных по своим статусам фигур, каждая из которых стремится провести в новую облдуму своих людей. Но в данной ситуации, я уверен, в конце концов победит политическая целесообразность, и две ведущие политические силы региона достигнут взаимных договоренностей о путях совместного решения политических и электоральных задач".

ЭКОНОМИКА

Газета "Неделя области" в номере от 27 июня вновь возвращается к проблемам пассажирских перевозок в Саратове. "На Театральной площади состоялась презентация современной техники стандарта "EURO2", которая станет обслуживать городские маршруты, сменив привычные " ГАЗели ". Транспортное управление добилось, чтобы в Саратов не закупали старые автобусы, которые не отвечают евростандартам и от которых сейчас избавляются другие страны Европы. Новые машины отличаются большей вместимостью и красивым дизайном. До конца года в город будут поставлены еще около 60 автобусов такого класса. Это означает, что многие перевозчики откликнулись на требования дня и начали приобретать пассажирский транспорт, отвечающий современному уровню. Однако не все из них разделяют оптимизм коллег и городских властей... Пассажирские перевозки - это не легкий бизнес. Это тяжелая производственная работа. По крайней мере, так утверждают сами перевозчики. На прошлой неделе они собрались в ТПП на заседании гильдии перевозчиков автомобильным транспортом, чтобы обсудить те проблемы, которые усложняют их и без того тяжелую работу. Самая главная из них - отсутствие, по их словам, взаимопонимания с городской властью. По мнению перевозчиков, ее действия лишены всякой логики. Несколько лет назад был сделан вывод: желающих уехать много, автобусов мало. Государственные транспортные предприятия не справлялись с пассажиропотоком. Последовало, казалось, единственно верное решение: надо приобретать новые машины, желательно малоподвижный состав. Такое условие диктовала специфика города - его зауженные улицы. Частные предприниматели бросились осваивать новый вид бизнеса, для многих с годами он стал единственным источником дохода. Через некоторое время власти бросились в другую крайность, объявив войну "газелькам", а заодно закрывая многочисленные маршруты. Одна из последних таких инициатив предлагает лишить саратовцев целых восьми привычных маршрутов. При этом городская администрация не утруждает себя разъяснениями по этому поводу - на основании чего и почему перевозчикам следует прекратить работу".

СКАНДАЛЫ

Саратовские СМИ убеждены, что неспроста потомок известного демократа Дмитрий Чернышевский вошел в руководство Саратовского государственного университета в качестве проректора. Вот что пишет по этому поводу газета "Саратовский расклад" в номере от 28 июня: "Появление в неблагополучных стенах университета им. Чернышевского данного персонажа символично не только в связи с фамилией. Потомок получил должность аккурат на старте выборной кампании, и не одна лишь весомая зарплата может стать обещанным вознаграждением за успешно проведенную единоросскую "сессию" в отдельно взятом вузе отдельно взятого региона. То, что саратовский "историк, журналист и политолог", кандидат исторических наук Чернышевский последние года два является человеком Володина, ни для кого не секрет. По словам аналитиков, Дмитрий Викторович способен не просто озвучивать мысли своего политического покровителя, но и транслировать его подсознание. Причем, безапелляционно. Ни для кого не секрет и то, что Саратовский государственный университет со своим так называемым электоральным ресурсом - многотысячной аудиторией студентов и преподавателей, с многомиллионным строительством новых корпусов - давно стал вотчиной Вячеслава Володина, где он имеет тотальное влияние - главный попечитель и лоббист бюджетных средств, а также "инновационных" интеллектуальных ресурсов".

Газета "Новые времена в Саратове" в номере от 29 июня пишет на ту же тему: "Большинство наблюдателей убеждены - Чернышевский попал в проректоры с дальнейшей серьезной перспективой. Насколько безупречно сработает подобная административная технология, позволяющая убрать Коссовича, но оставить университет полностью подконтрольным и управляемым? Способен ли Чернышевский давить и не пущать оппозицию, одновременно выстраивая самостоятельную от Коссовича линию поведения? Пока в рассуждении Дмитрия Викторовича и Леонида Юрьевича вспоминается афоризм о безрыбье и его менее приличные аналоги. Чернышевскому, впрочем, надо здесь благодарить не себя, а Коссовича, ибо последний своим ректорством сделал все, чтобы даже Чернышевский на его фоне казался фигурой, во всяком случае, обсуждаемой. Дискуссионной".