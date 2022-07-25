На Вологодчине после удара молнии загорелся детский сад
Вологодская область, 25 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Харовске от удара молнии загорелось здание детского сада, сообщают «Вести».
Mek Kormik
Молния
ЧП произошло накануне вечером, 24 июля. Огонь сильно повредил кровлю, стропиловку, межэтажные перекрытия.
Сообщается, что в дошкольном учреждении располагались 2 группы на 31 ребёнка. С началом нового учебного года детей распределят в другие детсады.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе 14-летняя девочка выжила после удара молнии.