Вологодская область, 25 июля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Харовске от удара молнии загорелось здание детского сада, сообщают «Вести».

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ЧП произошло накануне вечером, 24 июля. Огонь сильно повредил кровлю, стропиловку, межэтажные перекрытия.

Сообщается, что в дошкольном учреждении располагались 2 группы на 31 ребёнка. С началом нового учебного года детей распределят в другие детсады.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе 14-летняя девочка выжила после удара молнии.