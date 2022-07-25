Омск, 25 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Омской области во второй половине дня 25 и 26 июля местами ожидаются ливни с грозой, усиление ветра до 17-22 м/с, возможен град. Об этом сообщило Обь-Иртышское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жан Эффель. Сотворение Мира. Книга 1. Небо и Земля (часть девятая) Град

А с 26 по 28 июля прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град, туман, в отдельных районах — порывы ветра до 15-20 м/с.

О возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций жителей региона просят сообщать по телефону 101.