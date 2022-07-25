Новосергиевский район, Оренбургская область, 25 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области без вести пропал шестилетний мальчик-инвалид. Об этом сообщили журналистам в региональном УМВД.

cocoparisienne Пропавший человек

Ребёнок ушёл из дома в Новосергиевском районе вечером 24 июля. В его поисках задействованы спасатели, полицейские и волонтёры.

Проверяются все возможные места нахождения мальчика. Среди них лесополосы, берег реки, а также заброшенные и хозяйственные постройки.