Кабул, , 13:28 — REGNUM Прошло шесть лет после кровавого нападения на демонстрацию членов «Движения Просвещения» на площади Демазанг в Кабуле. Напомним, после полудня 24 июля 2016 года, когда демонстранты собрались на площади, они подверглись атаке трёх террористов-смертников. По статистике СМИ, погибли не менее 80 человек, ещё 265 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ответственность за нападение взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

Спустя шесть лет многие вопросы остаются без ответа. Виновные в нападении не были привлечены к ответственности, правосудие в отношении жертв не было обеспечено, а оставшиеся в живых были забыты.

«Движение Просвещения» рассматривается как поворотный момент в истории развития гражданского общества Афганистана. Нападение на демонстрацию 24 июля оказало непоправимое влияние на атмосферу демократии и на проведение мирных собраний.

В годы после нападения состояние демократии продолжало ухудшаться, пока, наконец, 15 августа 2021 года она не рухнула.

За эти шесть лет общественные места, в основном принадлежащие хазарейцам и шиитам Афганистана, неоднократно подвергались смертоносным нападениям. Кровавые нападения на школу Мамтар и школу Абдул Рахима Шахида в 2022 году, взрыв у ворот школы Саид аль-Шахада в 2021 году, устроенный смертником теракт возле образовательного центра «Каусар Данеш» в ноябре 2020 года, нападение на родильный дом в кабульском Даште-Барчи в апреле 2020 года, нападение террориста-смертника на спортивный клуб «Майванд» в мае 2017 года — вот некоторые примеры из длинного списка нападений на хазарейцев и шиитов за эти годы.

В последние годы некоторые правозащитные организации обращались к международным институтам с просьбой признать афганских хазарейцев и шиитов населением, которому грозит геноцид, и принять практические меры для их защиты.