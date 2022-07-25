Кабул, 25 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Прошло шесть лет после кровавого нападения на демонстрацию членов «Движения Просвещения» на площади Демазанг в Кабуле. Напомним, после полудня 24 июля 2016 года, когда демонстранты собрались на площади, они подверглись атаке трёх террористов-смертников. По статистике СМИ, погибли не менее 80 человек, ещё 265 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Ответственность за нападение взяло на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

Спустя шесть лет многие вопросы остаются без ответа. Виновные в нападении не были привлечены к ответственности, правосудие в отношении жертв не было обеспечено, а оставшиеся в живых были забыты.

«Движение Просвещения» рассматривается как поворотный момент в истории развития гражданского общества Афганистана. Нападение на демонстрацию 24 июля оказало непоправимое влияние на атмосферу демократии и на проведение мирных собраний.

В годы после нападения состояние демократии продолжало ухудшаться, пока, наконец, 15 августа 2021 года она не рухнула.

За эти шесть лет общественные места, в основном принадлежащие хазарейцам и шиитам Афганистана, неоднократно подвергались смертоносным нападениям. Кровавые нападения на школу Мамтар и школу Абдул Рахима Шахида в 2022 году, взрыв у ворот школы Саид аль-Шахада в 2021 году, устроенный смертником теракт возле образовательного центра «Каусар Данеш» в ноябре 2020 года, нападение на родильный дом в кабульском Даште-Барчи в апреле 2020 года, нападение террориста-смертника на спортивный клуб «Майванд» в мае 2017 года — вот некоторые примеры из длинного списка нападений на хазарейцев и шиитов за эти годы.

В последние годы некоторые правозащитные организации обращались к международным институтам с просьбой признать афганских хазарейцев и шиитов населением, которому грозит геноцид, и принять практические меры для их защиты.