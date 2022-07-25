Красногорск, 25 июля 2022, 13:28 — REGNUM Неоднократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники 45-летний люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк готовится к новому уникальному трюку. Силач намерен устроить «забег» с 47-тонным вагоном для метро «Русич». Если все пройдет успешно, то Сергей посвятит это мировое достижение солдатам и офицерам — участникам специальной операции на Украине.
Недавно Сергей Агаджанян побывал по специальному приглашению в столице Калмыкии Элисте. Там он за 3 мин. 57 сек. отбуксировал автобус весом 3,5 тонны на расстояние 212,5 м. В процессе богатырь надул до разрыва шесть медицинских грелок — это повышает значимость мирового достижения.
Во время недолгого отдыха силач восстанавливался, залечил травмы плеч, ног. И снова пришел в спортзал, теперь он полон интересных задумок.
Сергей Агаджанян уже начал готовиться к буксировке 47-тонного вагона для метро «Русич».