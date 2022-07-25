Москва, 25 июля 2022, 13:26 — REGNUM Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, заявил 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков добавил, что даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.
По его словам, уже есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, и этих мощностей достаточно для выполнения всех обязательств.
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