Москва, 25 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, заявил 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Эти заявления — они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства.

«То, что сейчас произошло снижение объемов поставки, — это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.

По его словам, уже есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, и этих мощностей достаточно для выполнения всех обязательств.

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