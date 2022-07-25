Песков ответил на заявления Шольца о ненадежности России
Москва, 25 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о ненадежности России как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, заявил 25 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Эти заявления — они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков добавил, что даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства.
«То, что сейчас произошло снижение объемов поставки, — это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.
По его словам, уже есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, и этих мощностей достаточно для выполнения всех обязательств.
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